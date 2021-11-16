- Ему делали КТ, где обнаружили туберкулёз лёгких... По выдуманному и сфабрикованному уголовному делу решили не только отнять строительный бизнес у моего брата, но и убить его. За что? Теперь, живите с этим, - написал Каиргали.

Он рассказал, что в начале года у брата было обострение ревматизма и подагры из-за чего у него опухли суставы и он не мог ходить.

- Ему было трудно справлять нужду. Кардиоревматолог областной больницы Уральска прописал лечение: гормоны и цитостатики. В совокупности они снизят иммунитет до нуля. Я был против, чтобы он получал гормональную терапию в стенах СИЗО. Мы много раз писали в ДЭР ЗКО, в областную прокуратуру, о том, что после гормонотерапии его иммунитет упадет и он будет уязвим для туберкулеза. Следствие вместе с прокуратурой игнорировали наши ходатайства, - говорится в сообщении.

Родные подозреваемого получили заочное заключение врачей «Национального научного центра Фтизиопульмонологии» Алматы.

- На основании представленных КТ ОГК, картина соответствует туберкулеме (форма туберкулёза - прим. автора) верхней доли правого легкого, - говорится в официальном документе.

В пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы ЗКО сообщили, что по прибытию в следственный изолятор при проведении первичного обследования у подсудимого Аманжола Конеева выявили ряд заболеваний не респираторного типа.

- Во время содержания в следственном изоляторе подсудимый Конеев не находился в камере с туберкулезными больными. Первого октября этого года проведена рентгенография в поликлинике №1, согласно заключению обследования выставлен диагноз «признаки бронхита». 11 ноября Конеев на платной основе прошёл обследование КТ органов грудной клетки в частной клинике. По результатам обследования выявлены первичные признаки туберкулеза, однако данное заключение не является диагнозом. В настоящий момент учреждением назначено проведение повторных анализов для установления диагноза и определения дальнейшей тактики лечения. В случае выявления у подследственного заболевания, учреждением будет инициировано проведение эпидемиологического расследования для выяснения причин и условий заражения подследственного, - прокомментировали ситуацию в ДУИС ЗКО.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что в Уральске арестован предприниматель, директор строительной фирмы ТОО "Марасант" Аманжол Конеев. Тогда он подозревался в хищении более 143 миллионов тенге, выделенных на строительство жилого дома по государственной программе и в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 1,5 миллиардов тенге.