Брат подозреваемого заявляет, что Аманжол Конеев заболел туберкулёзом, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Директор ТОО "Марасант" содержащийся в СИЗО заразился туберкулезом в Уральске Фото со странице Facebook Каиргали Конеева 11 ноября на странице Каиргали Конеева в Facebook были опубликованы фотографии, на которых изображены снимки компьютерной томографии и заключение исследования заболевания Аманжола Конеева. В заключении исследовании пациента говорится, что КТ-признаки характерные для туберкулёза верхней доли правого легкого. Сам Каиргали Конеев написал, что его брат страдал от раздирающего кашля.
-  Ему делали КТ, где обнаружили туберкулёз лёгких... По выдуманному и сфабрикованному уголовному делу решили не только отнять строительный бизнес у моего брата, но и убить его. За что? Теперь, живите с этим, - написал Каиргали.
Он рассказал, что в начале года у брата было обострение ревматизма и подагры из-за чего у него опухли суставы и он не мог ходить.
- Ему было трудно справлять нужду. Кардиоревматолог областной больницы Уральска прописал лечение: гормоны и цитостатики. В совокупности они снизят иммунитет до нуля. Я был против, чтобы он получал гормональную терапию в стенах СИЗО. Мы много раз писали в ДЭР ЗКО, в областную прокуратуру, о том, что после гормонотерапии его иммунитет упадет и он будет уязвим для туберкулеза. Следствие вместе с прокуратурой игнорировали наши ходатайства, - говорится в сообщении.
Родные подозреваемого получили заочное заключение врачей «Национального научного центра Фтизиопульмонологии» Алматы.

- На основании представленных КТ ОГК, картина соответствует туберкулеме (форма туберкулёза - прим. автора) верхней доли правого легкого, - говорится в официальном документе.

В пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы ЗКО сообщили, что по прибытию в следственный изолятор при проведении первичного обследования у подсудимого Аманжола Конеева выявили ряд заболеваний не респираторного типа.

- Во время содержания в следственном изоляторе подсудимый Конеев не находился в камере с туберкулезными больными. Первого октября этого года проведена рентгенография в поликлинике №1, согласно заключению обследования выставлен диагноз «признаки бронхита». 11 ноября Конеев на платной основе прошёл обследование КТ органов грудной клетки в частной клинике. По результатам обследования выявлены первичные признаки туберкулеза, однако данное заключение не является диагнозом.

В настоящий момент учреждением назначено проведение повторных анализов для установления диагноза и определения дальнейшей тактики лечения. В случае выявления у подследственного заболевания, учреждением будет инициировано проведение эпидемиологического расследования для выяснения причин и условий заражения подследственного, - прокомментировали ситуацию в ДУИС ЗКО.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что в Уральске арестован предприниматель, директор строительной фирмы ТОО "Марасант" Аманжол Конеев. Тогда он подозревался в хищении более 143 миллионов тенге, выделенных на строительство жилого дома по государственной программе и в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 1,5 миллиардов тенге

В июне, спустя семь месяцев со дня ареста, уголовное дело Аманжола Конеева было передано в суд, однако вскоре суд  вернул его в прокуратуру, так как подсудимый и сторона защиты не были ознакомлены со всеми материалами уголовного дела. Меру пресечения Аманжола Конеева в виде "содержание под стражей" оставили прежней.
Шестого сентября этого года дело во второй раз передали в Уральский городской уголовный суд. Дело будет рассматриваться под председательством судьи Аскара Исмайлова.
