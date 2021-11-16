- На данный момент ведутся работы по согласованию с коммунальными службами города для устранения аварии. Без воды остались жилые дома благоустроенного сектора в микрорайоне Строитель, микрорайоне Северо-Восток и в 4-ом микрорайоне, - пояснили в пресс-службе предприятия.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ТОО "Батыс су арнасы" сообщили, что сегодня, 16 ноября, произошла авария на водопроводе по проспекту Абулхаир хана.Коммунальные службы обещают устранить аварию в течение дня.