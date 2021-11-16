Видео с «дракой» на остановке прокомментировали в полиции, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Житель Актобе зарезал собутыльника Иллюстративное фото из архива "МГ" Ролик появился в сети накануне. На кадрах видно, как трое мужчин держат четвёртого, один из них наносит удары. Пользователи сети предполагали, что на остановке произошла драка. В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что на видео запечатлён факт задержания серийного вора.
- Мужчину подозревают в совершении трёх краж и одного грабежа на территории Алматы. Это житель Тараза 1989 года рождения. Ранее неоднократно судим за имущественные преступления, - отметили в ведомстве.
В ходе задержания подозреваемый оказывал активное сопротивление и даже ранил ножом стража порядка. К счастью, его жизни и здоровью ничто не угрожает. В итоге мужчина задержан, проходит расследование.