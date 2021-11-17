- Вы можете приобрести автомобиль по кредитной программе нашей компании Toyota Financial Services (TFS) с первоначальным взносом от 20%, - продолжил специалист, - также действуют выгодные кредитные программы наших партнеров - банков второго уровня: Сбербанка, Евразийского банка и Каспи банка. И еще одна приятная новость: наша компания планирует открыть в салоне представительство АвтоЦона. В связи с чем, клиенты смогут не только оформить покупку своего автомобиля, но и зарегистрировать его.Второй вид реализации автомобилей с пробегом – компания выкупает автомобиль клиента на выгодных условиях. Вначале проводится полная диагностика и оценка авто, затем следует взаиморасчёт с клиентом. Третий вид – комиссионная услуга, то есть клиент оставляет своё авто в салоне, озвучив ту сумму, которую он хотел бы получить за него, и продажей его автомобиля занимаются менеджеры автосалона. Предварительно компания позаботится о внешнем и техническом состоянии автомобиля, затем выставит его на продажу в шоуруме автосалона. В салоне все реализуемые автомобили проходят проверку на предмет юридической чистоты. Также тщательно проверяется их техническое и косметическое состояние. В дальнейшем вся подробная информация о продаваемых автомобилях предоставляется клиентам. Кроме того, компания рассматривает такой вариант, как выкуп автомобиля, находящегося в кредитном залоге, с погашением остатка займа. При покупке автомобилей с пробегом бренда Toyota по программе Toyota Tested и Lexus по программе Lexus Select, в дополнение к заводской гарантии, клиенту предлагается гарантия на 1 год или 160 000 км пробега (двигатель и трансмиссия/вариатор). Мы ждем вас по адресу: город Уральск, проспект Абая, 246/3. Телефон: 8 (7112) 24 77 77, +7 700 224 77 77 E-mail: [email protected] Сайт: http://toyota-uralsk.kz Instagram: https://www.instagram.com/toyota_tradein_uralskk Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.