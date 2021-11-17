- Вы можете приобрести автомобиль по кредитной программе нашей компании Toyota Financial Services (TFS) с первоначальным взносом от 20%, - продолжил специалист, - также действуют выгодные кредитные программы наших партнеров - банков второго уровня: Сбербанка, Евразийского банка и Каспи банка. И еще одна приятная новость: наша компания планирует открыть в салоне представительство АвтоЦона. В связи с чем, клиенты смогут не только оформить покупку своего автомобиля, но и зарегистрировать его.

Вновь компания «Тойота Центр Уральск» в целях улучшения качества обслуживания и проявления лояльности к своим клиентам создала новые комфортные финансовые возможности для автолюбителей.В открывшемся на днях автосалоне Auto Plaza жители и гости нашей области могут с выгодой приобрести или продать свой автомобиль с пробегом. Сделки проходят быстро и прозрачно. На сегодняшний день действуют три вида реализации автомобилей с пробегом.Первый вид - покупка автомобиля по популярной во всем мире системе Trade-in: клиент меняет свой старый автомобиль на новый или другой автомобиль с пробегом (поновее, другая марка) с доплатой. Преимущество Trade-in в том, что здесь же, в салоне, проводится комплексная диагностика автомобиля клиента, и дается адекватная выгодная цена, которая и станет частью стоимости нового приобретаемого авто. При этом, никуда не надо ходить, сделка оформляется на месте.Как отметил старший консультант по продажам автомобилей Trade-in и Used cars Азат Ғалымжанов, купить автомобиль по системе Trade-in выгодно благодаря расширенным комфортным финансовым инструментам.Второй вид реализации автомобилей с пробегом – компания выкупает автомобиль клиента на выгодных условиях. Вначале проводится полная диагностика и оценка авто, затем следует взаиморасчёт с клиентом. Третий вид – комиссионная услуга, то есть клиент оставляет своё авто в салоне, озвучив ту сумму, которую он хотел бы получить за него, и продажей его автомобиля занимаются менеджеры автосалона. Предварительно компания позаботится о внешнем и техническом состоянии автомобиля, затем выставит его на продажу в шоуруме автосалона.В салоне все реализуемые автомобили проходят проверку на предмет юридической чистоты. Также тщательно проверяется их техническое и косметическое состояние. В дальнейшем вся подробная информация о продаваемых автомобилях предоставляется клиентам. Кроме того, компания рассматривает такой вариант, как выкуп автомобиля, находящегося в кредитном залоге, с погашением остатка займа. При покупке автомобилей с пробегом бренда Toyota по программе Toyota Tested и Lexus по программе Lexus Select, в дополнение к заводской гарантии, клиенту предлагается гарантия на 1 год или 160 000 км пробега (двигатель и трансмиссия/вариатор).