В Уральске синоптики прогнозируют снег. В дневное время температура воздуха составит 0..+2, ночью похолодает до -2..-4. Ветер юго-восточный до 18 метров в секунду.

В Атырау ожидается облачная погода. Днём ожидается +2..+4 градусов, ночью -2..-4 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.

В Актобе - облачно. Днём будет до -2..-4 градусов. Ночью похолодает до -7..-9 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +5..+7 градусов, ночью опустятся до 0..+2 градусов. Ветер юго-восточный до 20 метров в секунду.

На большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погода – ожидаются снег, усиление ветра, туман, на севере, востоке, центре – с метелью, на западе – гололед. Лишь на юге, северо-востоке и северо-западе ожидается погода без осадков.