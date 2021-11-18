Фото с сайта Pixabay.com Во все времена женщины искали универсальные рецепты молодости, которые продлевают красоту кожи. Возраст женщины выдает именно кожа, особенно кожа вокруг глаз. Она является самой тонкой и уязвимой. Кожа вокруг глаз выдает усталость, стресс, бессонницу, неправильное питание и недостаток ухода. Появляются мелкие морщины, заломы, тёмные круги под глазами, мешки и "гусиные лапки". Время не щадит только тех, кто бездействует. Многие женщины сомневаются, но подтянуть кожу век способны не только салонные процедуры и дорогая косметика, но и старые добрые рецепты красоты, которыми пользовались наши мамы и бабушки. Одним из таких действенных рецептов является маска из яичного белка. Она освежает кожу, увлажняет и разглаживает ее. При чем положительный эффект вы сможете оценить после первого же применения. Ваша кожа начнет светлеть, сиять и подтягиваться. Начнут исчезать сеточки из мелких морщин, а глубокие не так заметны. Итак,: это яичный белок, лимон и петрушка. Такое средство обладает моментальным эффектом лифтинга. для приготовления маски взбиваем белок одного яйца, добавляем половину чайной ложки сока лимона и столько же сока зелени петрушки. Тщательно перемешиваем и полученную смесь наносим на верхнее и нижнее веко. При необходимости остатки можете распределить по всей коже лица. Оставляем до полного высыхания и смываем теплой водой.Эффект сможете оценить уже после первого применения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.