Для жарки яиц лучше использовать натуральное сливочное масло, так блюдо получится вкуснее, хотя многие это делают на растительном масле. Жарить яйца нельзя на сильном огне, так как масло начнёт гореть. Лучше подойдёт умеренный огонь. Правильная яичница – глазунья, всё остальное называется омлетом. Поэтому разбивайте яйца максимально аккуратно, иначе желток лопнет и растечется. При жарке для правильного одновременного приготовления делайте в белке прорези. Солить нужно только масло и потом белок, иначе глазунья получится не настолько вкусной. Если вы добавляете в яичницу овощи или зелень, накрывайте всё это дело крышкой. Так весь полный вкус и аромат овощей передастся яичнице.

Фото с сайта pexels.com С видом яичницы можно играть, добавляя в неё различные ингредиенты: будь это болгарский перчик с томатом, или бекон с колбасой, или молоко с сыром.