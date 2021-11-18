- Для жарки яиц лучше использовать натуральное сливочное масло, так блюдо получится вкуснее, хотя многие это делают на растительном масле.
- Жарить яйца нельзя на сильном огне, так как масло начнёт гореть. Лучше подойдёт умеренный огонь.
- Правильная яичница – глазунья, всё остальное называется омлетом. Поэтому разбивайте яйца максимально аккуратно, иначе желток лопнет и растечется.
- При жарке для правильного одновременного приготовления делайте в белке прорези.
- Солить нужно только масло и потом белок, иначе глазунья получится не настолько вкусной.
- Если вы добавляете в яичницу овощи или зелень, накрывайте всё это дело крышкой. Так весь полный вкус и аромат овощей передастся яичнице.
