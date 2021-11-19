- Он сбил бабушку нашу, потом забрал с собой и оставил где-то во дворе. Не знаем, как она дошла до дома. Мы вызвали скорую, её забрали в больницу. У неё ушибы головы. Сломаны нога, рёбра и бедро, - говорится в посте Instagram-паблика kris.p.almaty.official.

- Сотрудниками отдела розыска местной полицейской службы Алматы водитель установлен и привлечён к ответственности за наезд на пешехода, а также оставление места ДТП, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Родные пожилой женщины обратились через социальные сети к возможным очевидцам аварии.В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что личность водителя установили.Данный факт расследуется управлением полиции Алмалинского района.