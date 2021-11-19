На сегодня в городе работают две подрядные организации, которые отвечают за содержание улиц, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Как сообщили в отделе ЖКХ ПТ и АД Бурлинского района, компании ТОО «ДокаСтройКом» и GrandAsia выполняют работы по содержанию улиц с 2020 года. Тендер был разыгран на три года, и общая сумма договора составила порядка 1,5 миллиарда тенге. Подрядчики занимаются выкосом травы, вывозом крупногабаритного мусора, установкой дорожных знаков и дорожной разметкой, озеленением, в зимний период – уборкой и вывозом снега, очисткой тротуаров.
Для удобства город был поделён на участки. За компанией «ДокаСтройКом» закреплены центральная, северная и южная части города, новый и старый Аралтал, за GrandAsia - новые микрорайоны и Кызылтал. В общей сложности у подрядчиков более 60 единиц техники и работают 80 человек.
Как сообщил руководитель районного отдела ЖКХ Дастан Акмамбетов, помимо вышеперечисленных работ, за ТОО «ДокаСтройКом» закреплён так называемый зелёный пояс вдоль южной объездной дороги.
- Компания установила там металлическое ограждение и высадила саженцы. Весной работы по озеленению продолжатся. Для полива будет подведено капельное орошение, - проинформировал руководитель ОЖКХ.
Он отметил, что для зимнего периода у подрядных организаций есть спецтехника, начиная от погрузчиков и машин КДМ до тракторов по уборке тротуаров от снега. Кроме этого, в зимнее время от обледенения дорог и тротуаров подрядчики используют песочно-соляную смесь. Снег из города вывозится за южную и северную объездные дороги. А весной в местах, где создается угроза подтопления, проводятся отводные каналы.
В целом, по словам Дастана Акмамбетова, подрядчики справляются с работой. Но есть одно но – нехватка рабочих рук.
- В летнее время было проще – работали студенты по «Жасыл ел», а вот осенью-зимой все сложнее. В ТОО «ДокаСтройКом» работают 60 человек, в «GrandAsia» - 20. В основном это те, кто в свое время трудился в «Горкомхозе» и имеет опыт работы в коммунальной службе, - говорит руководитель районного отдела ЖКХ.
Следует отметить, что компании «ДокаСтройКом» и GrandAsia будут работать до конца 2022 года, после чего будет объявлен конкурс по содержанию улиц Аксая на следующие три года.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!