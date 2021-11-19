В Казахстане планируют разрешить желающим пройти вакцинацию и ревакцинацию препаратом Pfizer. Сколько может стоить прививка? Вакцинация подростков началась в Алматы 16 ноября министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил, что разработан проект постановления правительства о возможности реализации Pfizer на коммерческом рынке для вакцинации населения по желанию на платной основе. Сколько стране обошлись закупленные четыре млн доз, неизвестно. Министр заявил, что Минздав ограничен соглашением о конфиденциальности. На вопрос, сколько же будет стоит вакцина для желающих, глава ведомстве ответить также не смог.
- Я не могу сказать, потому что это коммерческий сегмент. В целом, вакцины не дорогие... Мы проинформировали основных дистрибьюторов на территории Казахстана, которые могут сейчас прорабатывать этот вопрос, чтобы со следующего года завести дополнительный пул вакцин, который был бы доступен на рынке, - сказал Цой.
РИА Новости со ссылкой на Financial Times первого августа сообщало, что цена за дозу препарата компании Pfizer возросла с 15,5 евро до 19,5 евро - более 9 500 тенге. С учётом дополнительных расходов, которые понесёт поставщик, прививка может стоить от 10 тысяч и более. Накануне в горздраве Алматы сообщили, что более двух тысяч жителей привились за границей европейскими вакцинами. Однако, это лишь те, кто официально оформил свой паспорт вакцинации. Реальная статистика может быть больше. Тем временем в России туристических компании запустили прививочные туры для желающих привиться одобренными ВОЗ вакцинами, включая Pfizer. Дороже всего обходятся туры в Германию. Полная вакцинация Pfizer в Мюнхене стоит около 1200 евро - 590 тысяч тенге. В стоимость входит только вакцинация и оформление медицинского приглашения. Правда, если заехать в Германию через «открытые» границы, то получить вакцину можно бесплатно. Pfizer можно бесплатно получить в Румынии, Сербии, Черногории, Франции. Исследуя отзывы туристов, в 99% вопросов иностранцам не задали. Правда, бывали редкие, но случаи отказа. Есть одно но - даже в случае недолгой поездки за получением прививки стоит приобрести медицинскую страховку на случай, если возникнут осложнения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.