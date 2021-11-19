- У подрядной организации нет техники, специалистов, достаточных средств. 100 процентов денег на реализацию проекта были выделены из республиканского бюджета. Компания должна была построить дома в Казталовском, Жангалинском и Теректинском районах. Нам придётся вернуть в бюджет один миллиард тенге - именно эти средства остались не освоены. В результате 140 семей не смогут въехать до конца года в новые квартиры, - сообщил Алибек Антазиев.

- На трёх объектах – селах Шоктыбай Чингирлауского района, Тинали Акжаикского района, Улкен Енбек Теректинского района работы ведутся некачественно, с отставанием от графика. Около одной тысячи человек не будут своевременно обеспечены питьевой водой. Мы ведём работу по лишению этой компании лицензии и признанию её недобросовестной, - отметил глава управления строительства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Он отметил, что мангистауская компания ТОО «Нур Курылыс-Болашак» выиграла тендер на строительство домов в сельских населённых пунктах. Но сроки сдачи жилья в эксплуатацию вышли, а работы не завершены.В управлении строительства отметили, что с нерадивой компанией расторгнут договор, предприятие лишено лицензии, кроме того его включили в реестр недобросовестных поставщиков услуг и наложили штраф на сумму 50 миллионов тенге. Есть проблемы и с подведением водопровода к сельским населенным пунктам. ТОО «Данекер» должно было реализовать пять проектов на сумму 1,7 миллиарда тенге.Компания ТОО «Кольсай Строй» также не смогла вовремя реализовать четыре проекта на сумму 1,2 миллиарда тенге. В результате два жилых комплекса на въезде в Уральск «Токпай – 1» и «Токпай-2» остаются без водоснабжения. Сотни людей не могут въехать в уже построенные дома.