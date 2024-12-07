Квартиры, участки, дома: какое имущество должников по алиментам выставляют на торги в ЗКО

Для погашения долгов были проданы доли должников в пяти объектах недвижимости: три квартиры, земельный участок и жилой дом. Взыскатели получили имущество на сумму 75,5 млн тенге. Выявлены 7 случаев, когда должники были зарегистрированы как игроки-ставочники. В отношении этих лиц возбуждено уголовное дело по статье 139 УК РК за уклонение от уплаты алиментов.

В областной прокуратуре рассказали, что в 2024 году задолженность по алиментам удалось снизить с 2,4 млрд до 1,4 млрд тенге. Выплачены долги на сумму 487 млн тенге. На работу устроен 451 должник, а еще 598 человек поставлены на учет в центры занятости.

Для погашения долгов были проданы доли должников в пяти объектах недвижимости: три квартиры, земельный участок и жилой дом. Взыскатели получили имущество на сумму 75,5 млн тенге. Выявлены 7 случаев, когда должники были зарегистрированы как игроки-ставочники. В отношении этих лиц возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты алиментов.

Кроме того, установлено, что 281 должник сдавал драгоценности в ломбарды на общую сумму 114,2 млн тенге. К административной ответственности привлечено 165 должников. По 37 злостным неплательщикам начаты уголовные дела, из которых по четырем уже вынесены обвинительные приговоры.