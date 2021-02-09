Иллюстративное фото с сайта "РИА Новости" - По состоянию на 8 февраля 2021 года на кыргызско-казахстанском участке государственной границы осуществляется пропуск граждан и транспортных средств в пунктах пропуска "Ак-Тилек-автодорожный", "Чалдыбар-автодорожный", "Кен-Булун-автодорожный", "Токмок-автодорожный" в Чуйской области и "Чон-Капка-автодорожный" в Таласской области. На КПП "Ак-Тилек-автодорожный", "Чалдыбар-автодорожный", "Чон-Капка-автодорожный" проводится пропуск грузовых автотранспортных средств. Отметим, что "Кен-Булун-автодорожный" открыт для граждан и транспортных средств, а также только для пропуска порожних грузовых автосредств из Кыргызстана в Казахстан, - пояснили в ведомстве. Также известно, что пропуск грузовых железнодорожных составов осуществляется через пункт пропуска "Каинды-железнодорожный". Напомним, что для перехода кыргызско-казахстанской границы гражданам необходимо иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, действительным в течение 72 часов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.