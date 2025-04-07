Кыргызстан отправил казахстанскую кибермошенницу на родину

В июне 2023 года в группе лиц по предварительному сговору задержанная направила в один из банков Алматы сообщения от имени его клиентов о смене абонентских телефонных номеров, привязанных к их банковским счетам. Так она получила к ним доступ.

После чего, посредством удаленного доступа, злоумышленница осуществила переводы денег со счетов 5 потерпевших на банковские счета «дропперов» и завладела их денежными средствами.

Из-за её преступных действий потерпевшие потеряли сумму свыше 230 млн тенге.

В январе этого года ее задержали в аэропорту города Бишкек и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан ее экстрадировали на родину.

Сейчас подозреваемая находится в следственном изоляторе. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

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