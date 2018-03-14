Кюй вместо звонка звучит в школе Уральска

В СОШ №47 в поселке Зачаганск учеников об окончании урока оповещают нетрадиционным звонком, а кюями известных казахских композиторов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказала заместитель директора СОШ №47 Риза ГАЛИЕВА, необычные звонки в школе звучат с первых дней после открытия. - Наша школа открылась в 2015 году. Сейчас у нас обучаются 2276 детей - 90 комплектов классов. Дети занимаются в три смены. Начальные и средние классы в первую смену, старшие во вторую и классы предшкольной подготовки учатся в третью смену, - пояснила Риза ГАЛИЕВА. Также заместитель директора сообщил