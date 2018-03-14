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Социум

Кюй вместо звонка звучит в школе Уральска

В СОШ №47 в поселке Зачаганск учеников об окончании урока оповещают нетрадиционным звонком, а кюями известных казахских композиторов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказала заместитель директора СОШ №47 Риза ГАЛИЕВА, необычные звонки в школе звучат с первых дней после открытия. - Наша школа открылась в 2015 году. Сейчас у нас обучаются 2276 детей - 90 комплектов классов. Дети занимаются в три смены. Начальные и средние классы в первую смену, старшие во вторую и классы предшкольной подготовки учатся в третью смену, - пояснила Риза ГАЛИЕВА. Также заместитель директора сообщил
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Кюй вместо звонка звучит в школе Уральска
В СОШ №47 в поселке Зачаганск учеников об окончании урока оповещают нетрадиционным звонком, а кюями известных казахских композиторов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказала заместитель директора СОШ №47 Риза ГАЛИЕВА, необычные звонки в школе звучат с первых дней после открытия. - Наша школа открылась в 2015 году. Сейчас у нас обучаются 2276 детей - 90 комплектов классов. Дети занимаются в три смены. Начальные и средние классы в первую смену, старшие во вторую и классы предшкольной подготовки учатся в третью смену, - пояснила Риза ГАЛИЕВА. Также заместитель директора сообщила, что кюи, которые звучат из радиорубки, меняются ежедневно. - Вчера, к примеру, звучали "Аққу" и "Бозжорға", а сегодня кюй "Балбырауын" великого Курмангазы. Школьникам мы рассказываем историю происхождения кюев, они узнают звучание и авторов произведений. Все это придумали для того, чтобы дети знали историю, были духовно развиты, - рассказала Риза ГАЛИЕВА. По ее словам, родители школьников с радостью поддержали идею администрации школы. Стоит отметить, что это единственная школа в Уральске, где вместо звонков звучит музыка. OCYP_0s64KA Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА
школа

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