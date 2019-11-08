Латиница – фактор духовного возрождения

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» одним из ключевых приоритетов определил поэтапный переход к использованию латиницы, что, по сути, открыло новую историческую веху в духовно-культурном развитии страны. Сегодня Казахстан как динамично развивающееся государство ставит перед собой масштабные задачи по модернизации всех сторон нашей жизни. Мы говорим о переходе к наукоемким технологиям, формировании цифрового Казахстана, поступательном развитии национального самосознания. Использование латинского алфавита, к