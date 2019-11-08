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Социум

Латиница – фактор духовного возрождения

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» одним из ключевых приоритетов определил поэтапный переход к использованию латиницы, что, по сути, открыло новую историческую веху в духовно-культурном развитии страны. Сегодня Казахстан как динамично развивающееся государство ставит перед собой масштабные задачи по модернизации всех сторон нашей жизни. Мы говорим о переходе к наукоемким технологиям, формировании цифрового Казахстана, поступательном развитии национального самосознания. Использование латинского алфавита, к
Дана Рахметова
Латиница – фактор духовного возрождения
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» одним из ключевых приоритетов определил поэтапный переход к использованию латиницы, что, по сути, открыло новую историческую веху в духовно-культурном развитии страны.
Сегодня Казахстан как динамично развивающееся государство ставит перед собой масштабные задачи по модернизации всех сторон нашей жизни. Мы говорим о переходе к наукоемким технологиям, формировании цифрового Казахстана, поступательном развитии национального самосознания. Использование латинского алфавита, которым пользуется практически 70% населения мира, в казахской письменности является закономерным шагом и логично встраивается в общую парадигму реформ, проводимых в нашей стране. Перевод государственного языка на латинскую графику – это не только путь интеграции в глобальную образовательную и научную систему, но и обеспечении духовного единства со всем миром, в первую очередь, с тюркоязычными странами, в соответствии с требованиями времени и интересами прогрессивного общества. Благодаря продуманной языковой политике сейчас у нас есть возможность не только изучить опыт стран уже перешедших на латиницу, но и подойти к практическому использованию латинского алфавита с научной точки зрения. Введение латинского алфавита с параллельным использованием кириллицы и сохранением русского языка в качестве средства межнационального общения для нашего многонационального государства открывает новые возможности в полилингвистическом пространстве. Роль языка как объединяющего фактора и национальной идентификации трудно переоценить. Это факт очевидный. Если мы хотим осваивать мировую науку и знания и не отставать в техническом развитии нам нужен латинский алфавит. В этом убеждает сама жизнь. Приоритеты новой языковой политики созвучны императивам государственной этнополитики Казахстана и объективно отражают особенности современных языковых процессов. Государственный язык представляет собой символ государственности наравне с флагом, гербом, гимном. Государственный язык – это язык, выполняющий интеграционную функцию в политической, экономической, социальной, культурной жизни общества. Объективная востребованность казахского языка обусловлена тем, что он вступает на новый этап развития, становится реальной государствообразующей силой, носителем духа традиций и патриотизма и выступает как духовное начало современного общества, обеспечивающего поступательное движение к процветанию. Именно поэтому столь важными являются достижения государства в области языковой политики. За годы Независимости создано много организаций, движений в защиту государственного языка, повсеместно были открыты филиалы общества «Қазақ тілі». Лидер нации Нурсултан Назарбаев на XII сессии Ассамблеи народа Казахстана отметил: «Новое поколение казахстанцев должно быть, по меньшей мере трехъязычным, свободно владеть казахским, русским и английским языками». В Европе среди выпускников школ и студентов давно стало нормой непринужденное общение на нескольких языках. Знание не менее трех языков – требование времени. Именно с принятием закона о переводе казахского алфавита на латиницу наша страна начала отчет своей биографии по стандартам высокоразвитых государств мира. С этого момента главной доминантой национальной политики и государственно-важной задачей всего гражданского общества становятся духовное очищение, духовное возрождение и духовное совершенствование. Переход казахской письменности на новый алфавит – это судьбоносное решение, насущная потребность. Нужно помнить и о том, что на протяжении многовековой истории казахского народа Казахстан впервые принимает такое решение, причем абсолютно добровольное и независимое. Благодаря решению Елбасы и воле казахского народа, мы впервые в своей много вековой истории самостоятельно и независимо от внешних обстоятельств и влияний приняли решение о необходимости проведения реформы национальной письменности государственного языка Республики Казахстан. Латиница призвана стать мощнейшим фактором духовного возрождения и укрепления национальной идентичности. Теперь, когда четко обозначены приоритеты в области полиязычия, использование латиницы будет способствовать повышению узнаваемости Казахстана и продвижению научных достижений казахстанских ученых. Успех казахстанского общества в достижении глобальной конкурентоспособности состоит в понимании каждым гражданином важности и перспективности эволюционного развития государственного языка. Это исторический момент, важность которого нам еще предстоит осознать. Это важный шаг на пути превращения казахского языка не только в поистине государственный, то есть повсеместно распространенный и доминирующий язык в нашей стране, но и в язык международной коммуникации. А это позволит казахскому языку стать не только средством генерации мировых инноваций, но и носителем знаний общемировых ценностей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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