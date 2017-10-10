Латын әліпбиіне көшу мәселесі тақыланды
«Латын әліпбиін енгізуге асығудың қажеті жоқ!» Батысқазақстандық зиялылар осындай пікірлерін ортаға салды. Бекітілген әліпбиге қатысты жанайқайын білдірген аға буын өкілдерінің бірқатары әліпбиіміздің өзгеруіне өз қарсылықтарын да білдіруде. Елбасының стратегиялық мақаласы аясында қабылданған бұл мәселе аймқтағы әдебиет саласының өкілдерінің арасында қызу талқыға түсіп жатыр. Ресми бекітілген латын әліпбиі Қадыр ақын атындағы орталықта талқыға түсті. Жас ақындар, студенттер мен өскелең ұрпақ үлгі тұтатын зиялы қауым өкілдері дөңгелек үстел басына арнайы жиналды. Ұлтымыздың рухани тұрғыдан жаң