Лечение в стационарах и трудовые мастерские: как в ЗКО борются с алкоголизмом и наркоманией

Заместитель акима ЗКО Тлепберген Каюпов провёл заседание регионального координационного совета по вопросам здравоохранения. На встрече обсудили профилактику зависимости, качество питьевой воды и здоровье женщин.
Главной темой заседания стало межведомственное взаимодействие в борьбе с алкоголизмом и наркоманией, медосвидетельствование, а также помощь людям с зависимостями.
По данным областного центра психического здоровья, стационарную наркологическую помощь в регионе оказывают в отделение на 45 коек. За первые шесть месяцев 2026 года лечение там прошли 366 пациентов (за аналогичный период прошлого года - 350 человек). В отделении медицинско-социальной реабилитации на 25 коек за полгода курс прошел 51 человек: 33 из них лечились от алкогольной зависимости, 18 - от наркотической.
Для повышения эффективности реабилитации специалистам недостаточно только помощи психологов и психотерапевтов. На совете подняли вопрос о необходимости создания лечебно-производственных (трудовых) мастерских. Однако для развития этого направления требуется дополнительное финансирование.
За первое полугодие 2026 года в кабинете при областном центре психического здоровья провели 6 842 медицинских освидетельствования. Это ниже показателей аналогичного периода прошлого года.
Также на заседании рассмотрели и другие важные для региона темы:
- Фортификация (обогащение) муки как эффективный инструмент снижения уровня анемии среди женщин;
- Обеспечение населения качественной питьевой водой;
- Охват жителей профилактическими прививками.
По итогам заседания Тлепберген Каюпов поручил ответственным госорганам усилить взаимодействие и повысить эффективность профилактических и реабилитационных мер в области.