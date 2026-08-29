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Социум Здоровье

Лечиться по месту: в больницах Казахстана запустили 26 новых специализированных отделений

В казахстанских стационарах добавили 400 коек для узких специалистов.
Дана Рахметова
Лечиться по месту: в больницах Казахстана запустили 26 новых специализированных отделений
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Жителям казахстанских регионов станет проще получить помощь узких специалистов.В областных больницах по всей стране запустили 26 новых специализированных отделений — от кардио- до эндокринологии.

По информации министерства здравоохранения РК, главный плюс для пациентов — экономия времени и денег. Раньше с тяжелыми патологиями почек, легких или суставов людям приходилось ездить в Астану, Алматы или крупные областные центры. Теперь пройти обследование и курс терапии можно в своем регионе.

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Расширение затронуло самые дефицитные направления. В стационарах появились койки для пациентов с заболеваниями ЖКТ, почек, легких, гормональными сбоями, проблемами крови и сердца.

В Костанайской области упор сделали на гастроэнтерологию (25 коек), пульмонологию (30) и эндокринологию (20). В Актюбинской запустили новые гастро- и нефрологические блоки, добавив их к уже работающей ревматологии.

Жители области Жетісу получили доступ к новым койкам сразу по трем профилям: пульмонологии, гастроэнтерологии и нефрологии. В Павлодарском и Кызылординском регионах также усилили гастроэнтерологическую службу и отделения пульмонологии и ревматологии.

Койки не просто добавляют — стационары перераспределяют места под реальный спрос населения. Параллельно в региональные больницы внедряют телемедицину, чтобы местные врачи могли оперативно консультироваться с ведущими профессорами страны.

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