Лечиться по месту: в больницах Казахстана запустили 26 новых специализированных отделений

Жителям казахстанских регионов станет проще получить помощь узких специалистов.В областных больницах по всей стране запустили 26 новых специализированных отделений — от кардио- до эндокринологии.

По информации министерства здравоохранения РК, главный плюс для пациентов — экономия времени и денег. Раньше с тяжелыми патологиями почек, легких или суставов людям приходилось ездить в Астану, Алматы или крупные областные центры. Теперь пройти обследование и курс терапии можно в своем регионе.

Расширение затронуло самые дефицитные направления. В стационарах появились койки для пациентов с заболеваниями ЖКТ, почек, легких, гормональными сбоями, проблемами крови и сердца.

В Костанайской области упор сделали на гастроэнтерологию (25 коек), пульмонологию (30) и эндокринологию (20). В Актюбинской запустили новые гастро- и нефрологические блоки, добавив их к уже работающей ревматологии.

Жители области Жетісу получили доступ к новым койкам сразу по трем профилям: пульмонологии, гастроэнтерологии и нефрологии. В Павлодарском и Кызылординском регионах также усилили гастроэнтерологическую службу и отделения пульмонологии и ревматологии.

Койки не просто добавляют — стационары перераспределяют места под реальный спрос населения. Параллельно в региональные больницы внедряют телемедицину, чтобы местные врачи могли оперативно консультироваться с ведущими профессорами страны.