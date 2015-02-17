Леди Гага объявила о помолвке
Фото: Greg Allen / AP Американская певица Леди Гага объявила о помолвке с голливудским актером Тейлором Кинни сообщает lenta.ru. Об этом она сообщила в Instagram. «Он отдал мне свое сердце в День святого Валентина, и я сказала "ДА!"» — написала Леди Гага, опубликовав фото обручального кольца на своей руке. Как сообщает US Weekly, 33-летний Кинни сделал предложение своей 28-летней подруге во время празднования Дня святого Валентина. Пара отметила помолвку в нью-йоркском ресторане Joanne Trattoria, принадлежащем семье певицы. Кинни, известный по фильмам «Дневники вампира» и «Другая женщина», познакомился с Леди Гагой в 2011 году, когда снимался в музыкальном клипе своей будущей возлюбленной You and I. Пара начала встречаться спустя несколько месяцев после съемок. В мае 2012 года Кинни и Леди Гага расстались, однако вскоре пара воссоединилась.