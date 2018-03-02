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Происшествия Социум

Легковой автомобиль лоб в лоб врезался в стоящий на остановке пассажирский автобус в Уральске (видео)

ДТП произошло сегодня, 2 марта, около 7 часов вечера на остановке "Саяхат", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Автомобиль "Киа" лоб в лоб врезался в автобус №43. По словам водителя автобуса маршрута №43, он ехал по своему маршруту в сторону "Революции", как положено остановился на остановке "Саяхат". - Я стоял на остановке, а "Киа" двигалась в противоположную сторону. Вдруг водитель по непонятным причинам выехал на встречную полосу и врезался в мой автобус, - рассказал водитель маршрута №43. От удара автобус №43 стукнулся в стоящую позади него "двойку". Нужно отметить, что на момент Д
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Легковой автомобиль лоб в лоб врезался в стоящий на остановке пассажирский автобус в Уральске (видео)
ДТП произошло сегодня, 2 марта, около 7 часов вечера на остановке "Саяхат", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Автомобиль "Киа" лоб в лоб врезался в автобус №43. По словам водителя автобуса маршрута №43, он ехал по своему маршруту в сторону "Революции", как положено остановился на остановке "Саяхат". - Я стоял на остановке, а "Киа" двигалась в противоположную сторону. Вдруг водитель по непонятным причинам выехал на встречную полосу и врезался в мой автобус, - рассказал водитель маршрута №43. От удара автобус №43 стукнулся в стоящую позади него "двойку". Нужно отметить, что на момент ДТП в автобусе №43 находилось около 50 пассажиров. На место сразу же приехали несколько машин скорой помощи, врачи оказывали необходимую помощь пострадавшим. На месте работают сотрудники ДПС и дознаватели.
Q_QpN73uTzc Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА
ДТП автобус

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