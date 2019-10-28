Легковушка полностью сгорела в ЗКО (фото, видео)

Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, автомашина ВАЗ-21099 загорелась в гараже. – Вызов на пульт станции противопожарной службы поступил в 9.37. Полностью ликвидировать пожар удалось в 9.56. На месте ЧП работали шесть пожарных и одна единица техники. Большинство владельцев автомобилей, на покупку которого потратили много денег, никогда не задумывались о пожарной безопасности своей машины. Тогда как возгорания автомобилей совсем не редкость. Так, за девять месяцев этого года в ЗКО произошло 83 пожара на автотранспорте, в 62 случаях горели именно легковые авто, - сообщил Ерлан Турегелдиев.