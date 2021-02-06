Авария произошла сегодня, 6 февраля, около 16.00 по проспекту Абулхаир хана, прямо возле остановочного павильона "Детская больница". Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, водитель автомашины марки ВАЗ-2107 не справился с рулевым управлением и врезался в стоящую на остановке пассажирскую "Газель" №1. – Причиной столкновения мог стать гололед. Оба водителя трезвые. Пассажира легкового автотранспорта госпитализировали на машине скорой помощи. Иные детали аварии выясняются, - сообщили в полиции.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.