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Социум

Лекарства подорожали в Казахстане на 13,3% за год

Импорт медикаментов вырос, а производство снизилось. Иллюстративное фото из архива "МГ" Аналитики Energyprom сообщают, что в этом году производство лекарств в стране упало на 13,2%. При этом вырос импорт - увеличение в натуральном выражении составило 17,3%, в денежном — 25,8%. Из России завезли 4,6 тонн (на 16,6% меньше), из Китая - 12,5 тысяч тонн (в 2,1 раз больше). Также лекарства завозили из Беларуси, Украины, Германии и Индии. По итогам октября цены на фармацевтическую продукцию в стране выросли на 13,3% за год. Сильнее всего рост цен ощутили жители Алматы (+17,5%), Мангистау (+17,5%) и А
Дана Рахметова
Лекарства подорожали в Казахстане на 13,3% за год
Импорт медикаментов вырос, а производство снизилось.
Следственный изолятор проверили в Атырау
Следственный изолятор проверили в Атырау
Иллюстративное фото из архива "МГ" Аналитики Energyprom сообщают, что в этом году производство лекарств в стране упало на 13,2%. При этом вырос импорт - увеличение в натуральном выражении составило 17,3%, в денежном — 25,8%. Из России завезли 4,6 тонн (на 16,6% меньше), из Китая - 12,5 тысяч тонн (в 2,1 раз больше). Также лекарства завозили из Беларуси, Украины, Германии и Индии. По итогам октября цены на фармацевтическую продукцию в стране выросли на 13,3% за год. Сильнее всего рост цен ощутили жители Алматы (+17,5%), Мангистау (+17,5%) и Актюбинской области (+16,7%). Наименьший годовой рост цен зафиксирован в Кызылординской области - +8,9%. В ЗКО лекарства подорожали на 12,6%. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан Лекарства

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