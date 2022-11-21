Лекарства подорожали в Казахстане на 13,3% за год

Импорт медикаментов вырос, а производство снизилось. Иллюстративное фото из архива "МГ" Аналитики Energyprom сообщают, что в этом году производство лекарств в стране упало на 13,2%. При этом вырос импорт - увеличение в натуральном выражении составило 17,3%, в денежном — 25,8%. Из России завезли 4,6 тонн (на 16,6% меньше), из Китая - 12,5 тысяч тонн (в 2,1 раз больше). Также лекарства завозили из Беларуси, Украины, Германии и Индии. По итогам октября цены на фармацевтическую продукцию в стране выросли на 13,3% за год. Сильнее всего рост цен ощутили жители Алматы (+17,5%), Мангистау (+17,5%) и А