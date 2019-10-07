Как сообщил аким района Байтерек Асхат Шахаров, тушение пожара осложняется сильным ветром. – Пожар начался 6 октября и идет он, предположительно, с Теректинского района. Я сейчас нахожусь на месте ЧП. Здесь работают местные пожарные, а также сотрудники лесного хозяйства со своей техникой. Кроме этого, мы привлекли добровольные пожарные формирования. На данный момент мы своими силами стараемся удержать огонь и не допускать на территорию населенных пунктов, - сообщил Асхат Шахаров. Среди жителей населенных пунктов Озерное и Чулпан района Байтерек распространяется информация о том, что для тушения пожара привлекаются и местные жители. Люди в социальных сетях пересылают друг-другу сообщения с просьбой о помощи. – Помогите! Сильный пожар в Чулпане и Озерном! Не хватает людей! Кто может помочь, в 14.30 машина будет отъезжать от акимата, - говорится в сообщении, которое распространили в группе Whats App среди жителей села Рубежинское. Есть вероятность, что огонь перекинется на этот поселок. Стоит отметить, что в редакцию "МГ" поступают звонки от встревоженных жителей города Уральск и от жителей близлежащих поселков Теректинского района, которые жалуются на сильный дым. – На улицу выйти невозможно, дышать нечем. В воздухе летает пепел и сильно пахнет дымом, - рассказала жительница поселка Трекино. – Сегодня очень сильно пахнет гарью. В поселке все задыхаются, дети кашляют. Что происходит - понять не можем, - говорят жители Теректинского района. По словам начальника управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлана Турегелдиева, сухая трава и деревья горят сразу в нескольких местах в районе Байтерек. – В районе поселка Желаево работают 27 человек личного состава, пять единиц техники и пожарный поезд, а также работники лесного хозяйства, - сообщил Ерлан Турегелдиев. Стоит отметить, что сильный дым можно увидеть и с разных частей города Уральск. Другие подробности выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.