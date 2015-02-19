Первый настоящий хит Антонова на слова ленинградских авторов Ирины Безладновой, которая написала первоначальный вариант песни из двух куплетов, и Михаила Белякова, дописавшего третий куплет, в исполнении солиста популярного ленинградского ВИА «Поющие гитары» Евгения Броневицкого. Песня вышла на миньоне фирмы «Мелодия» в 1971 году.Песня на слова Леонида Дербенева с первой пластинки-миньона Юрия Антонова, выпущенного уже в 1973 году. На диске также были композиции «Третий день» на слова Павла Леонидова и «У берез и сосен» (слова Игоря Шаферана). Однако эта пластинка не была оценена по достоинству.«Поверь в мечту» в исполнении группы «Земляне», солистом которой в начале 1980-х стал Сергей Скачков. Также «Земляне» пели антоновские «Садовое кольцо», «Если я не прав», «Если хочешь быть умней».Вообще песни Антонова звучат в репертуаре различных ВИА на рубеже 1980-х: «Поющие сердца» исполняли «Бабье лето», «Акварели» — «Рыжее лето», «Красные маки» — «Зеркало». Сам композитор пел их уже позднее.В 1987 издается диск-гигант под названием «От печали до радости». В него вошли три песни в исполнении Антонова, остальные семь — рок-группы «Аракс». Этот совместный альбом частично был подготовлен еще в 1980, но тогда пластинку не пропустил худсовет.Леонид Фадеев много работал с Антоновым. «Море, море» и «Берегите женщин» они создали к одноименному фильму, вышедшему в 1981 году. Кроме того Фадеев написал «Чистые пруды» (Игорь Тальков), «Ностальгия в Риме» (Алла Пугачева), «Пусть тебе приснится Пальма-де-Майорка» (Михаил Шуфутинский), «На Ордынке» (Вадим Байков) и десятки других шлягеров.В народе эту композицию прозвали «главной песней про мечту», несколько ди-джеев создали современную обработку. К слову, песни Антонова чаще других советских исполнителей крутят на танцах, которые не имеют никакого отношения к ретро.