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Социум

Льготную ипотеку под 2% годовых «Бақытты отбасы» запустят по всему Казахстану

В Алматы по пилотному проекту жильё уже получили 98 многодетных семей, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Программу льготного ипотечного кредитования для многодетных семей "Бақытты отбасы" запустят через несколько недель по всему Казахстану. Для её старта Жилстройсбербанк ждёт перечисления средств из Министерства финансов. Об этом председатель правления банка Ляззат Ибрагимова сообщила на отчётной встрече министра индустрии и инфраструктурного развития. "Программа "Бақытты отбасы" стартует в конце июня или начале июля. В качестве пилотного проекта для проверки автоматиз
Кристина Кобина
Льготную ипотеку под 2% годовых «Бақытты отбасы» запустят по всему Казахстану

В Алматы по пилотному проекту жильё уже получили 98 многодетных семей, сообщает informburo.kz.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Программу льготного ипотечного кредитования для многодетных семей "Бақытты отбасы" запустят через несколько недель по всему Казахстану. Для её старта Жилстройсбербанк ждёт перечисления средств из Министерства финансов. Об этом председатель правления банка Ляззат Ибрагимова сообщила на отчётной встрече министра индустрии и инфраструктурного развития. "Программа "Бақытты отбасы" стартует в конце июня или начале июля. В качестве пилотного проекта для проверки автоматизации бизнес-процессов мы стартовали в Алматы, где акимат города выделил нам около 3 млрд тенге. На сегодня 98 многодетных семей отметили новоселье. Они купили новые квартиры, плюс им помог акимат жилищными сертификатами на 1 млн тенге", – рассказала Ляззат Ибрагимова. По словам главы Жилстройсбербанка, в Алматы утверждены ещё 233 заявки, сейчас по ним заключаются договоры купли-продажи и залога. "Большая республиканская программа (ипотеки. – Авт.) под 2% годовых стартует в течение одной-двух недель, как только деньги из Министерства финансов поступят на счёт Жилстройсбербанка. Хочу заверить, что с точки зрения бизнес-процессов мы абсолютно готовы", – сообщила спикер. Условия по ипотеке следующие:
  • заём по ставке 2% годовых;
  • первоначальный взнос – 10%;
  • максимальная сумма ипотеки – 15 млн тенге.
Жильё можно приобретать только в новых домах. Более подробную информацию можно получить на специальном портале. Там же можно подать и заявку. Программа «Бақытты отбасы» – это кредитование покупки недвижимости по льготным условиям, под 2% годовых. После подачи заявки определяется конкретная сумма займа, которая пойдет на покупку квартиры. Сумма не должна превышать 15 млн тенге. При этом стоимость квартиры не ограничена, можно выбрать любую жилплощадь и часть оплаты за нее получить по этой льготной программе. Ограничения: квартиру обязательно нужно покупать на первичном рынке, первичный взнос должен составлять 10% от полной стоимости жилья. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
жилье Ипотека

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