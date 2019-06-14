Льготную ипотеку под 2% годовых «Бақытты отбасы» запустят по всему Казахстану

В Алматы по пилотному проекту жильё уже получили 98 многодетных семей, сообщает informburo.kz.Иллюстративное фото из архива "МГ" Программу льготного ипотечного кредитования для многодетных семей "Бақытты отбасы" запустят через несколько недель по всему Казахстану. Для её старта Жилстройсбербанк ждёт перечисления средств из Министерства финансов. Об этом председатель правления банка Ляззат Ибрагимова сообщила на отчётной встрече министра индустрии и инфраструктурного развития. "Программа "Бақытты отбасы" стартует в конце июня или начале июля. В качестве пилотного проекта для проверки автоматизации бизнес-процессов мы стартовали в Алматы, где акимат города выделил нам около 3 млрд тенге. На сегодня 98 многодетных семей отметили новоселье. Они купили новые квартиры, плюс им помог акимат жилищными сертификатами на 1 млн тенге", – рассказала Ляззат Ибрагимова. По словам главы Жилстройсбербанка, в Алматы утверждены ещё 233 заявки, сейчас по ним заключаются договоры купли-продажи и залога. "Большая республиканская программа (ипотеки. – Авт.) под 2% годовых стартует в течение одной-двух недель, как только деньги из Министерства финансов поступят на счёт Жилстройсбербанка. Хочу заверить, что с точки зрения бизнес-процессов мы абсолютно готовы", – сообщила спикер. Условия по ипотеке следующие:
- заём по ставке 2% годовых;
- первоначальный взнос – 10%;
- максимальная сумма ипотеки – 15 млн тенге.