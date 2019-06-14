Льготную ипотеку под 2% годовых «Бақытты отбасы» запустят по всему Казахстану

В Алматы по пилотному проекту жильё уже получили 98 многодетных семей, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Программу льготного ипотечного кредитования для многодетных семей "Бақытты отбасы" запустят через несколько недель по всему Казахстану. Для её старта Жилстройсбербанк ждёт перечисления средств из Министерства финансов. Об этом председатель правления банка Ляззат Ибрагимова сообщила на отчётной встрече министра индустрии и инфраструктурного развития. "Программа "Бақытты отбасы" стартует в конце июня или начале июля. В качестве пилотного проекта для проверки автоматиз