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Лицей «Білім-инновация» проведет вступительные экзамены для шестиклассников

В Уральске начался прием заявлений и документов от родителей учащихся шестых классов на вступительные экзамены в лицей «Білім-инновация» на новый учебный 2021-2022 год Құрметті ата-аналар және 6-сынып оқушылары! «Білім-инновация» лицейге құжаттарды қабылдау басталды. Балаңыздың сапалы білім мен саналы тәрбие алғанын қаласаңыз, балаңызды лицейге оқуға жіберіңіз. «Білім-инновация» лицейіне қабылдау емтиханының аудандық кезеңі 17 сәуір, қалалық кезеңі 24-25 сәуір күндері өтетінін қуана хабарлаймыз. Тіркеу 1-наурыздан 20 сәуірге дейін онлайн түрде www.bilemtihan.kz сайтында жүзеге асырылады! Т
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Лицей «Білім-инновация» проведет вступительные экзамены для шестиклассников
В Уральске начался прием заявлений и документов от родителей учащихся шестых классов на вступительные экзамены в лицей «Білім-инновация» на новый учебный 2021-2022 год
Лицей «Білім-инновация» проведет вступительные экзамены для шестиклассников
Лицей «Білім-инновация» проведет вступительные экзамены для шестиклассников
Құрметті ата-аналар және 6-сынып оқушылары! «Білім-инновация» лицейге құжаттарды қабылдау басталды. Балаңыздың сапалы білім мен саналы тәрбие алғанын қаласаңыз, балаңызды лицейге оқуға жіберіңіз. «Білім-инновация» лицейіне қабылдау емтиханының аудандық кезеңі 17 сәуір, қалалық кезеңі 24-25 сәуір күндері өтетінін қуана хабарлаймыз. Тіркеу 1-наурыздан 20 сәуірге дейін онлайн түрде www.bilemtihan.kz сайтында жүзеге асырылады! Толық ақпаратты 8 706 430 10 46 номері арқылы біле аласыздар. №KZ14LAA00009358 Мемлекеттік лицензиясы 2017 ж. 01.06. БҚО білім беруді бақылау департаментінен берілді.⠀ Уважаемые родители и дорогие ученики шестых классов! Начался прием документов в лицей «Білім-инновация» Мы рады сообщить, что вступительные экзамены в лицеи «Білім-инновация» пройдут: • районный этап - 17 апреля, • городской этап - 24-25 апреля. Регистрация будет проходить онлайн с 1 марта по 20 апреля на сайте www.bilemtihan.kz. Более подробную информацию вы можете узнать по номеру: 8 706 430 10 46. LMb3UybyQ8o Лицензия №KZ14LAA00009358 от 01.06.2017 года выдана Департаментом по контролю в сфере образования ЗКО Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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