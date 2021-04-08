Лицей «Білім-инновация» проведет вступительные экзамены для шестиклассников
В Уральске начался прием заявлений и документов от родителей учащихся шестых классов на вступительные экзамены в лицей «Білім-инновация» на новый учебный 2021-2022 год Құрметті ата-аналар және 6-сынып оқушылары! «Білім-инновация» лицейге құжаттарды қабылдау басталды. Балаңыздың сапалы білім мен саналы тәрбие алғанын қаласаңыз, балаңызды лицейге оқуға жіберіңіз. «Білім-инновация» лицейіне қабылдау емтиханының аудандық кезеңі 17 сәуір, қалалық кезеңі 24-25 сәуір күндері өтетінін қуана хабарлаймыз. Тіркеу 1-наурыздан 20 сәуірге дейін онлайн түрде www.bilemtihan.kz сайтында жүзеге асырылады! Т