Лицо как у знаменитости
Так Тоби Шелдон выглядел до пластических операций. Так Тоби стал выглядеть после нескольких пластических операций. Тоби является автором песен, а творчество Джастина Бибера вдохновляет его на написание новых творений. Его путь на превращение в Джастина Бибера начался с лечения выпадения волос. Парень показал пластическому хирургу фотографию Джастина Бибера и сказал, что хочет выглядеть именно так. В итоге, он потратил на пластику около 100 тысяч долларов и считает, что с новым лицом он выглядит более молодо и привлекательно. 35-летний филиппинец Герберт Чавес резко изменил свою внешность, чтобы больше походить на Супермена. Впервые он отправился под нож хирурга в 1995 году. С тех пор мужчина увеличил подбородок, изменил форму носа, сделал несколько инъекций силикона в губы и даже согласился на вставку имплантатов в бедра, чтобы они выглядели более мускулистыми. Также хирурги не обошли вниманием глаза, щеки и челюсть Герберта Чавеса. Всё это время Герберт упорно собирал любые вещи, так или иначе связанные с его любимым супергероем — комиксы, фотографии, одежду и даже фигуры в натуральную величину. Сводная сестра Линдсей Лохан Эшли Хорн пошла на пластическую операцию, чтоб стать похожей на знаменитую родственницу. Эшли Хорн потратила на операции около 25 тысяч долларов.
На фото: так Эшли выглядела в 2011 году до пластики. Девушка считает, что это поможет ей продвинуться в актерской карьере. "Моя цель - выглядеть как Линдсей в ее лучшие времена, когда ей было 18, 19 лет", - пояснила Эшли. Биологическим отцом Эшли является Майкл Лохан, у которого был роман с Кристи Хорн в 1995 году. В то время он еще был женат на матери Линдсей Дине Лохан.
На фото: Майкл, Линдсей и Дина Лохан в лучшие времена. Отец и внебрачная дочь познакомились в эфире одного из американских телешоу. Линдсей о существовании еще одной амбициозной сестренки узнала от представителей СМИ. Имеющая арабские и литовские корни Надя Сулейман от природы обладала внешностью, которая при надлежащей заботе могла бы быть экзотической и пикантной. Однако Надю лицо, которым наградила ее природа, не удовлетворяло. Мисс Сулеман лелеяла мечту – стать похожей на своего кумира, кинодиву Анджелину Джолли. Однако, американка решила скопировать не только внешность голливудской актрисы. Для начала Надя Сулейман перенесла несколько пластических операций, чтобы быть как можно более похожей на звезду, однако этого ей показалось мало. Девушка захотела стать не менее знаменитой многодетной мамой. Будучи уже матерью-одиночкой 6 детей, она, в погоне за славой, прибегла к поистине фантастическому шагу. В клинике по экстракорпоральному оплодотворению она настояла на том, чтоб ей имплантированы всех полученных на подготовительном этапе эмбрионов! В результате сразу 8 новорожденных появились на свет. Таким образом, она превзошла Джоли по многодетности. Всего у Нади Сулейман 14 детей. Наконец, став национальной знаменитостью, она ненадолго получила возможность участвовать в модных фотосессиях, различных теле-шоу. Журнал In Touch сфотографировал Сулейман в образе Джоли. А дети? Позднее Надя Сулейман призналась, что не рассчитала сил. В ее адрес поступают многочисленные обвинения от тех, кто уверен, что Надя родила такое количество детей исключительно из-за корыстных целей. Из ее 14 детей трое получают пособие по инвалидности. Замужняя 30-летняя мама по имени Китти «спустила» $ 25 000, чтобы выглядеть как Дженнифер Лоуренс. Родственники и друзья девушки отмечали ее сходство с актрисой еще до операции, а она, в свою очередь, захотела довести его до абсолюта. В итоге дрессировщица собак из Техаса сделала липосакцию, увеличила грудь и ягодицы, а также изменила форму носа и щек. Она говорит, что её останавливают на улице люди, которые говорят, что она выглядит точно как её любимая знаменитость. Можно определенно сказать, что это придаёт ей массу уверенности в себе. Братья Мэтт и Майк Шлепп потратили около 30 000 долларов на то, чтобы выглядеть как Брэд Питт. Они пережили два месяца боли и лишений пищи на своём пути к эстетическому совершенству. Сами они, по-видимому, в восторге от результата. Зачем они это сделали? Согласно данным краткосрочного реалити-шоу, которое транслировалось на «MTV» под названием «Я хочу лицо знаменитости» (I Want a Famous Face), братья из штата Аризона считали, что на пути их славы и карьеры в Голливуде стояли только их лица. Источник: topnews.ru