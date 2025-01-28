Лидера ОПГ Коспаева лишили свободы на 15 лет

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Астаны огласили приговор по делу Елдоса Коспаева и членов его ОПГ. Всего на скамье подсудимых 11 человек, передает Tengrinews.kz.

Елдоса Коспаева приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества (это квартиры, земельные участки, машины и общественно-деловые учреждения - прим.).

Айдоса Коспаева приговорили к 12 годам лишения свободы.

Руслана Шалина приговорили к 12 годам лишения свободы.

Ерлана Имашева приговорили к 12 годам лишения свободы.

Дастана Абижанова приговорили к 12 годам лишения свободы.

Камардина Алымова приговорили к 12 годам лишения свободы.

Рауана Бабаева приговорили к 12 годам лишения свободы.

Оксану Кудряшову приговорили к 10 годам лишения свободы.

Алексея Кузнецова приговорили к 12 годам лишения свободы.

Василия Бабушкина приговорили к 9 годам лишения свободы.

Напомним, в мае 2024 года заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал о ходе расследования дела Елдоса Коспаева и его доверенных лиц. По его словам, дело включало 508 томов, не считая вещественных доказательств, видео- и аудиозаписей. 6 сентября 2023 года КНБ Казахстана доставил в страну из Северного Кипра семерых членов ОПГ во главе с ее лидером Елдосом Коспаевым, которого называли силовиком брата экс-президента Казахстана Болата Назарбаева.

В декабре 2022 года была пресечена деятельность группы лиц, которая долгое время промышляла рейдерскими захватами известных бизнес-структур. Злоумышленники путём применения насилия, угроз и шантажа заставляли известных в стране предпринимателей безвозмездно передавать свою собственность. Сумма причинённого ущерба составила свыше 18 миллиардов тенге.

Тогда граждане Бабаев, Танашев, Абижанов и Алтыбасаров были взяты под арест. А подозреваемые Коспаев, Шалин и Имашев были объявлены в международный розыск. У подозреваемых арестовали имущество - 9 миллионов долларов, золотые брендовые украшения, 154 объекта недвижимого имущества, 19 автомобилей премиум класса. Кроме того, были установлены другие соучастники преступлений – Коспаев Айдос, Кудряшева Оксана и Кузнецов Алексей, которых объявили в розыск.