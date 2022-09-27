– Здесь достаточно места для поля, двор просторный, дети играют в волейбол через наши бельевые веревки. Это разве нормально? Тем более в соседних дворах всё делают, - говорит жительница дома Ольга Ануфриева.

– Нашему дому 49 лет, раньше на этом месте были частные дома и у каждого был погреб. Эти частные дома снесли, а погреба остались. Мы много раз просили зацементировать их или вообще ликвидировать. А они взяли и колдобины накидали, и на этом всё. Погреба бесхозные, пустые. В КСК сказали, что им нечем засыпать, - возмущается Ольга.

– В городе по этой программе благоустраивают 29 дворов, ни водном из них не предусмотрена футбольная площадка. Благоустройство включает в себя установку освещения, детских площадок, тренажёров, скамеек и урн. Ремонтные работы ориентировочно будут завершены в конце октября или в начале ноября. Подрядчиком является ТОО «Капитал Строй Проект», - сообщили в акимате.

Фото Медета Медресова В редакцию «МГ» обратились жители дома №172 по улице Кердери. Девятого августа у них начали благоустраивать двор. Люди надеялись, что у них появятся детская площадка, тренажёры и поле для игры в футбол. Однако представители подрядной организации заявили, что футбольное поле в проекте не предусмотрено.По словам женщины, во дворе многоэтажки есть девять погребов, которые находятся в открытом доступе и представляют реальную опасность жизни и здоровья.Также нарекание жителей вызывает освещение двора. В пресс-службе акима города нам сообщили, что ремонт проводится по программе комплексного благоустройства и жильцам заранее продемонстрировали проект.Что касается заброшенных погребов, то в ведомстве пообещали, что выдадут уведомление КСК «Коммунальщик» и они совместно с жильцами будут решать эту проблему.Фото Медета МедресоваФото Медета МедресоваФото Медета МедресоваФото Медета МедресоваФото Медета МедресоваФото Медета Медресова Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.