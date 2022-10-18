Также пройдёт единый республиканский классный час. На 128 млн тенге закупят одежду и канцтовары для школьников из малообеспеченных семей Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе министерства просвещения сообщили, что во всех казахстанских школах и колледжах 21 октября пройдут торжественные линейки, приуроченные ко Дню Республики - там школьники и студенты исполнят гимн.
- Утверждён республиканский план мероприятий по празднованию Дня Республики в организациях образования страны... Мы запланировали творческие, учебно-воспитательные, спортивные и торжественные мероприятия для всех школьников страны, - сказала председатель комитета среднего образования Гульмира Каримова.
Мероприятия начнутся 17 октября. Младшеклассники будут писать единый общереспубликанский диктант, а среди средних и старших классов пройдут конкурс эссе и дебаты. Напомним, 25 октября стал национальным праздником - Днём Республики, а 16 декабря стал государственным праздником – Днём независимости (ранее был национальный праздник). В этом году выходной день перенесут. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.