Иллюстративное фото из архива "МГ" В ЗКО с 22 января по 18 февраля проходит рейд по водителям автобусов, нарушающих ПДД. Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, за один день было зарегистрировано 111 нарушений. - 31 водитель был наказан за использование сотового телефона во время перевозки пассажиров, 18 - за превышение скорости, 32 - за нарушение правил маневрирования и трое за нелегальную перевозку пассажиров, - рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО. Также в ходе рейда был задержан водитель автобуса, который, как оказалось, лишен прав. Однако, несмотря на отсутствие водительских прав, данный водитель был выпущен на линию. По указанному факту и водитель автобуса, и должностное лицо были привлечены к административной ответственности.