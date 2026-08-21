Лохотрон в смартфоне: каждое пятое преступление в Казахстане теперь совершается в интернете

За последние семь лет число онлайн-афер в стране подскочило более чем в 55 раз.

Пока казахстанцы продолжают терять миллионы из-за звонков "из службы безопасности банков", фишинга и фальшивых интернет-магазинов, правоохранители фиксируют рекордный рост цифровой преступности, сообщается на сайте finprom.kz.

Киберпреступность в Казахстане бьет рекорды. За последние семь лет количество интернет-мошенничеств выросло более чем в 55 раз. Если в 2018 году таких дел регистрировали всего около 500, то по итогам 2025 года их число подскочило до рекордных 28,9 тысячи.

Хотя за первые семь месяцев 2026 года статистика немного пошла на спад (зафиксировано 13,1 тысячи случаев - на 10% меньше, чем годом ранее), радоваться рано. Удельный вес киберпреступлений продолжает расти: сегодня каждое пятое уголовное правонарушение в стране связано с онлайн-аферами. На них приходится более 60% всех зарегистрированных случаев мошенничества.

Главные цифры и регионы-лидеры

Где орудуют мошенники: больше всего заявлений за январь-июль 2026 года подали в Астане (2,3 тыс.) и Алматы (1,4 тыс.), а также в Павлодарской (1,1 тыс.), Алматинской (1 тыс.) и Карагандинской (951) областях.

Где хуже всего ситуация: по доле интернет-мошенничества от общего числа преступлений лидирует Павлодарская область - здесь на них приходится 38% всех правонарушений. Высокие показатели также в ВКО (29,8%), Карагандинской (29,6%) и Костанайской (28,5%) областях.

Как нас обманывают: топ схем

Большинство мошенничеств по-прежнему строятся на банальной социальной инженерии, когда жертву убеждают отдать деньги или данные добровольно. Самые популярные уловки:

Звонки из "банков" и фальшивые СМС - 2,9 тыс. случаев.

Фишинг (поддельные сайты, вредоносные ссылки и приложения для кражи паролей) - 2,7 тыс. случаев.

Обман на сайтах объявлений (услуги и аренда) - 2,6 тыс. случаев.

Фейковые интернет-магазины - 1,9 тыс. случаев.

Мошеннические онлайн-займы - 1,3 тыс. случаев.

Кстати, рынок незаконных кредитов заметно сбавил обороты. Благодаря мерам регуляторов - вроде обязательного "периода охлаждения" для онлайн-займов и жесткой биометрии - число оформленных на доверчивых граждан мошеннических кредитов сократилось с 8,7 тыс. в 2024 году до 1,3 тыс. в текущем.

Реже, но все еще фиксируются случаи с финансовыми пирамидами (770), взломами аккаунтов (182), махинациями с криптовалютой (170) и псевдоблаготворительностью.

Главная защита от киберпреступников по-прежнему проста: никогда не передавать коды из СМС, не переходить по сомнительным ссылкам и перепроверять любую информацию, даже если звонящий представляется сотрудником банка или полиции.