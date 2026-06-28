Лошадь помогла спасти 14 человек с тонущего корабля

В XVIII веке жеребец по кличке Спарк вошел в историю благодаря подвигу, который до сих пор считается одним из самых выдающихся примеров спасения людей на море, передает МойГород со ссылкой на Книгу Рекордов Гинесса.

Как сообщает Книга рекордов Гиннеса, вместе со своим хозяином, фермером Вольраадом Вольтемаде, он семь раз заходил в бушующее море и помог спасти 14 человек с потерпевшего крушение корабля.

Трагические события развернулись 1 июня 1773 года у берегов Кейптауна в Южной Африке. В заливе Табл-Бэй на песчаной отмели оказался голландский парусник «Де Йонге Томас». Судно стремительно разрушалось под ударами волн, а моряки, которым удалось выжить после аварии, цеплялись за обломки, надеясь дождаться помощи.

На берегу собрались очевидцы, однако из-за сильного шторма и опасного течения никто не решался отправиться к терпящим бедствие.

В этот момент к месту трагедии примчался фермер Вольраад Вольтемаде верхом на своем коне Спарке. Именно они впоследствии установили мировой рекорд по количеству людей, спасенных в море с помощью лошади.

Не раздумывая, Вольраад направил жеребца прямо в бушующие волны. Добравшись максимально близко к терпящим бедствие морякам, он велел двоим из них прыгнуть в воду и ухватиться за хвост лошади. Спарк сумел вытащить их к берегу.

Такой опасный путь фермер и его конь повторяли снова и снова. По воспоминаниям шведского натуралиста Карла Петера Тунберга, ставшего свидетелем трагедии, Вольраад и Спарк семь раз возвращались в море.

Всего им удалось спасти 14 человек.

Последняя попытка закончилась трагически. Когда корабль начал окончательно разваливаться, сразу шестеро моряков одновременно бросились к коню, пытаясь удержаться на нем. Измученный Спарк не выдержал такой нагрузки. В результате лошадь, ее хозяин и все шестеро моряков погибли в воде.

Из 191 человека, находившегося на борту «Де Йонге Томас», выжили лишь 53. Четырнадцать из них обязаны своей жизнью Вольрааду Вольтемаде и его верному коню Спарку.

Спустя годы история бесстрашного фермера и его жеребца стала одной из самых известных легенд Южной Африки. Их подвиг до сих пор считается символом мужества, самоотверженности и готовности рисковать собственной жизнью ради спасения других.