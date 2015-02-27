Чемпионат РК по стрельбе из лука среди взрослых и юниоров в закрытом помещении прошел с 16 по 21 февраля в Темиртау.   luchniki6 В соревнованиях приняли участие 170 спортсменов из Астаны, Алматы, Алматинской, Павлодарской, Южно-Казахстанской, Карагандинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей. В результате в упражнении на 25 метров второе место заняла лучница из ЗКО Анастасия БАННОВА, а в упражнении на 18 метров третье место взял Константин СОЛОДОВНИКОВ. В общекомандном зачете юниорская сборная ЗКО в составе Манаса КУАНЫШКАЛИЕВА, Артема КОСТИНА, Арнура НУРМУХАМБЕТА, Романа СМИРНОВА заняла третье место. luchniki2 luchniki3 luchniki1 luchniki4 luchniki5 luchniki7 Фото предоставлено пресс-службой управления физкультуры и спорта ЗКО