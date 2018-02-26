Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум Спорт

Лучшим в республиканском турнире беркутчи стал спортсмен из Атырау

Турнир проходил в Уральске 24 и 25 февраля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Республиканский турнир "Қансонар-2018" впервые прошел в Уральске. На состязания съехались спортсмены со всего Казахстана, а также гости из России. Турнир проходил два дня на возвышенности Желтау. Несмотря на сильный мороз состязания собрали много зрителей. Первое место с беркутом по кличке Нарын завоевал спортсмен из Атырау Арман Кошкаров. Второе досталось беркутчи из Жамбылской области Бабажану Бакдаулету, третье место завоевал Бергембей Тастамбек из Кокшетау. Напомним, т
Дана Рахметова
Лучшим в республиканском турнире беркутчи стал спортсмен из Атырау
Турнир проходил в Уральске 24 и 25 февраля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Республиканский турнир "Қансонар-2018" впервые прошел в Уральске. На состязания съехались спортсмены со всего Казахстана, а также гости из России. Турнир проходил два дня на возвышенности Желтау. Несмотря на сильный мороз состязания собрали много зрителей. Первое место с беркутом по кличке Нарын завоевал спортсмен из Атырау Арман Кошкаров. Второе досталось беркутчи из Жамбылской области Бабажану Бакдаулету, третье место завоевал Бергембей Тастамбек из Кокшетау. Напомним, турнир начался 24 февраля. В первый день помимо состязаний беркутчи был показательный бой алабаев.
беркутчи республиканский турнир

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article