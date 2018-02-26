Лучшим в республиканском турнире беркутчи стал спортсмен из Атырау

Турнир проходил в Уральске 24 и 25 февраля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Республиканский турнир "Қансонар-2018" впервые прошел в Уральске. На состязания съехались спортсмены со всего Казахстана, а также гости из России. Турнир проходил два дня на возвышенности Желтау. Несмотря на сильный мороз состязания собрали много зрителей. Первое место с беркутом по кличке Нарын завоевал спортсмен из Атырау Арман Кошкаров. Второе досталось беркутчи из Жамбылской области Бабажану Бакдаулету, третье место завоевал Бергембей Тастамбек из Кокшетау. Напомним, т