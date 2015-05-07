Ляйсан Утяшева и Павел Воля во второй раз стали родителями

Гимнастка Ляйсан Утяшева и шоумен Павел Воля во второй раз стали родителями. 6 мая у пары родилась дочка, которую назвали Софией сообщает SUPER. О счастливом событии 29-летняя гимнастка сообщила на своей страничке в «Инстаграме»: «Мы счастливы, теперь нас четверо. У нас родилась дочка!» Не смог скрыть радостных эмоций и 36-летний шоумен Павел Воля: «Мы самые счастливые на свете! Теперь нас четверо: Павел, Ляйсан, Роберт и София. Дочка, с днем рождения! Лясенька, ты моя героиня! Чемпионка! Господи, спасибо!» Известно, что малышка появилась на свет в американской клинике Memorial Regional Hospit