Почти сутки в области бушует непогода, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Люди с обморожениями и застрявшая "скорая": что происходило в ЗКО во время бурана 23 февраля в области были настоящие февральские морозы, которые сопровождались сильнейшей метелью. Автодороги по всем направлениям пришлось закрыть, школьникам отменили занятия. Но несмотря на многочисленные предупреждения служб спасения, жители области все же умудрялись выехать за пределы населенных пунктов и застревать в снежных сугробах. Так, по информации пресс-службы ДЧС ЗКО, 23 февраля в 14.52 поступило сообщение о том, что вдоль трассы Уральск-Саратов, недалеко от села Зеленое района Байтерек, в снежном заносе застрял легковой автомобиль Nissan. – К месту вызова оперативно прибыли спасатели и эвакуировали четыре человека, в том числе одного ребенка. Эвакуированных пассажиров доставили к месту обогрева. Благодаря незамедлительным действиям спасателей, обошлось без жертв и пострадавших, - сообщили в ведомстве. В 13.37 этого же дня на пульт спасателей поступило еще одно сообщение о том, что в районе села Ветелки города Уральска автомобиль скорой помощи оказался в сугробе. К месту вызова прибыли спасатели и вытащили из сугроба автомобиль скорой помощи. При переносе носилок спасатели использовали ремень боевой одежды, незамедлительно эвакуировали людей, тем самым обошлось без пострадавших. По данным пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, за 23 февраля в областную многопрофильную больницу за медицинской помощью с обморожениями обратились 11 человек. У пациентов диагностированы обморожения ушей, стоп и пальцев рук. По словам заместителя начальника ДЧС ЗКО Армана Токашева, за последние сутки из снежных заносов спасатели вытащили порядка 15 автомобилей. Еще столько же в настоящее время застряли в снежных заносах. Как стало известно, все эти автомобили в основном застряли в Таскалинском районе. Со всеми водителями установлена связь. На местах работают специалисты «КазАвтоДора» и спасатели. - Из Уральска в район выехала группа на высокопроходимых автомобилях, - рассказал Арман Токанов. По его словам, люди несмотря на штормовое предупреждение продолжают выезжать за пределы населенных пунктов и рисковать своими жизнями. К слову, сообщается и о застрявших фурах в районе поста «Сырым». Там из-за сильных морозов у водителей замерзла солярка. - Сейчас им также оказывается помощь. Во всех селах и городах имеются пункты обогрева. Люди доставляются туда, помощь оказывается. Мы убедительно просим западноказахстанцев не выезжать за пределы населенных пунктов. Видимость на дорогах плохая, быстро образуются снежные заносы. По информации РГП «Казгидромет», такая погода на территории области сохранится еще сутки, - отметил замначальника ДЧС ЗКО. Выяснилось, что помимо водителей и пассажиров спасатели ночью вели поиски двух пропавших пастухов. - Один человек пропал в Акжайыкском районе, второй - в Жангалинском. Понимая всю сложность и опасность, поиски этих людей мы не останавливали даже ночью. Пастуха из Акжайыкского района мы нашли в 23.00, а пастуха из Жангалинского района удалось отыскать только в 3 ночи, - рассказали в ДЧС. При ДЧС ЗКО развернут оперативный штаб и работает телефон горячей линии: 55-40-88. Люди с обморожениями и застрявшая "скорая": что происходило в ЗКО во время бурана Люди с обморожениями и застрявшая "скорая": что происходило в ЗКО во время бурана Люди с обморожениями и застрявшая "скорая": что происходило в ЗКО во время бурана Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой ДЧС ЗКО  