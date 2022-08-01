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Маңғыстау облысының қоғам белсенділері эко-слет өткізді

Маңғыстау ауданының «Ақмыш» демалыс аймағында экологиялық слет өткізілді. Слеттің негізгі мақсаты – жастардың экологиялық мәдениетін, сауаттылығын арттыру, қоршаған ортаның ластану мәселесіне назар аудару. Іс - шараны ұйымдастырушылардың айтуынша, ауқымды шараға Маңғыстау облысының Маңғыстау, Мұнайлы, Ақтау, Түпқараған аудандарынан ҮЕҰ-ның 80-ге жуық өкілі қатысты. Слет аясында бірнеше кезеңнен тұратын экологиялық байқау өткізілді. Ең алдымен, қоғам белсенділері өңірдегі экологиялық мәселелерді шешу жолдарын ұсынды. Слеттің екінші кезеңінде құстарға арналған ұялар салынып, орнатылды. Сондай ақ
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Маңғыстау облысының қоғам белсенділері эко-слет өткізді
Маңғыстау ауданының «Ақмыш» демалыс аймағында экологиялық слет өткізілді.
Маңғыстау облысының қоғам белсенділері эко-слет өткізді
Маңғыстау облысының қоғам белсенділері эко-слет өткізді
Слеттің негізгі мақсаты – жастардың экологиялық мәдениетін, сауаттылығын арттыру, қоршаған ортаның ластану мәселесіне назар аудару. Іс - шараны ұйымдастырушылардың айтуынша, ауқымды шараға Маңғыстау облысының Маңғыстау, Мұнайлы, Ақтау, Түпқараған аудандарынан ҮЕҰ-ның 80-ге жуық өкілі қатысты.
Маңғыстау облысының қоғам белсенділері эко-слет өткізді
Маңғыстау облысының қоғам белсенділері эко-слет өткізді
Слет аясында бірнеше кезеңнен тұратын экологиялық байқау өткізілді. Ең алдымен, қоғам белсенділері өңірдегі экологиялық мәселелерді шешу жолдарын ұсынды. Слеттің екінші кезеңінде құстарға арналған ұялар салынып, орнатылды. Сондай ақ, шара соңында қатысушылар сенбілік өткізді.
Маңғыстау облысының қоғам белсенділері эко-слет өткізді
Маңғыстау облысының қоғам белсенділері эко-слет өткізді
Экологиялық акцияның нәтижесінде 9 ҮЕҰ-ның өкілдері қоқыстың 20-ға жуық қабын жинады. Слет жеңімпаздары арнайы мақтау қағаздарымен марапатталды.
Маңғыстау облысының қоғам белсенділері эко-слет өткізді
Маңғыстау облысының қоғам белсенділері эко-слет өткізді
Жоба аясында Маңғыстау ауданының Айрақты және Шерқала елді мекендерінде де аумақтарды тазалауға бағытталған науқандарды өткізу жоспарланған.
Маңғыстау облысының қоғам белсенділері эко-слет өткізді
Маңғыстау облысының қоғам белсенділері эко-слет өткізді
«Біз Айрақты және Шерқала тарихи орындарында сенбілік өткізуді жоспарлап отырмыз.Өйткені тарихи мұраға ұқыпты қарауды өскелең ұрпаққа үйрету өте маңызды. Сондай-ақ, тазарту жұмыстарын Қызылөзен, Ақшұқыр, Баутино және Таушық елді мекендерінде де қолға алуды жоспарлаудамыз. Эко-акция Каспий теңізінің жағалауында өтеді», - деді «Хазірет» жастар қоғамдық қорының директоры Күрең Медеуова.
Маңғыстау облысының қоғам белсенділері эко-слет өткізді
Маңғыстау облысының қоғам белсенділері эко-слет өткізді
Еске салайық, әлеуметтік жоба «Шелл Қазақстан» компаниясы және Азаматтық бастамаларды қолдау орталығының қолдауымен «EcoBatys» бастамасы аясында жүзеге асырылуда.
Маңғыстау облысының қоғам белсенділері эко-слет өткізді
Маңғыстау облысының қоғам белсенділері эко-слет өткізді
Маңғыстау облысының қоғам белсенділері эко-слет өткізді
Маңғыстау облысының қоғам белсенділері эко-слет өткізді
Маңғыстау облысының қоғам белсенділері эко-слет өткізді
Маңғыстау облысының қоғам белсенділері эко-слет өткізді
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