Источник фото: Gettyimages.com Источник фото: Gettyimages.com 56-летняя поп-дива шокировала гостей главного музыкального мероприятия года сообщает super.ru. Недавно в Лос-Анжелесе отгремела самая престижная музыкальная премия — «Гремми». На красной дорожке отметились практически все представители мирового шоу-бизнеса. Среди знаменитостей, выступавших на церемонии награждения Национальной студии звукозаписи США, была и поп-дива Мадонна. 56-летняя артистка выбрала для выхода в свет наряд в стиле своего нового клипа на песню Living for Love. Эпатажная певица появилась в обтягивающем боди, черных сапогах и перчатках. Неожиданно для всех присутствующих Мадонна подняла подол своей и без того короткой юбки, продемонстрировав фотографам ягодицы. Выходка певицы стала самой обсуждаемой среди зрителей и коллег по цеху, которые, к слову, как ни старались, но затмить громкий выход Мадонны на красную дорожку так и не смогли. Источник фото: Gettyimages.com Источник фото: Gettyimages.com Источник фото: Gettyimages.com Источник фото: Gettyimages.com   Источник фото: Gettyimages.com Источник фото: Gettyimages.com Источник фото: Gettyimages.com Источник фото: Gettyimages.com