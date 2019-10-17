Магазин горел в Уральске

Площадь пожара составила 150 квадратных метров, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, вызов на пульт станции противопожарной службы поступил 17 октября в 5.46. – По улице Алматинская горел не функционирующий магазин. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. На месте работали 15 пожарных и четыре единицы техники. Ликвидировать пожар удалось в 8.10. Причина, ущерб и виновные устанавливаются, - сообщил Ерлан Турегелдиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и чи