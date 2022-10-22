«Магические бумаги» с именами и ИИН людей откопали на кладбище в Атырау

В списке в основном значились сотрудники акимата, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Необычную находку обнаружили на кладбище в Атырау, недалеко от Балыкшы. Закопанными в земле нашли «магические бумаги» с именами и ИИН людей. По словам свидетелей, в списке значатся в основном сотрудники акимата. Вместе с бумагами найдены ложка и окровавленная ткань. Внимательно изучив записи, сотрудники управления по делам религии решили сжечь ужасающую находку. О судьбе людей, чьи данные были записаны на бумагах, ничего не известно. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что