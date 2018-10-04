3 октября аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ ознакомился с ходом реализации проектов ГЧП. Так, в областной клинической больнице прошла презентация нового оборудования. Стоит отметить, что аппарат МРТ был приобретен за счет частного инвестора ТОО "Дал Казахстан". Стоимость проекта составляет 818 млн тенге. С помощью него можно будет провести полное обследование пациента. На данный момент завершается установка оборудования и проводится обучение специалистов. На данный момент два специалиста проходят обучение. Как отметили врачи, уже на днях аппарат начнет работу. - В рамках улучшения качества оказания медицинских услуг мы приобрели магнитно-резонансный томограф. Еще мы приобретаем два ангиографа. Один для областной клинической больницы, второй для кардиоцентра. Теперь для онкоцентра нам нужен лучевой ускоритель. Его мы тоже вместе министерством здравоохранения по ГЧП приобретем. У нас будет целый медицинский кластер. Открываем инсультный центр в Акжайыкском районе, центр аритмологии в кардиоцентре, ОКБ оснащаем самым современным оборудованием и тем самым будем улучшать качество медицинского сервиса. Должны быть более точные диагнозы. Для этого есть все условия, - отметил Алтай КУЛЬГИНОВ. Вместе с тем, были приобретены в лизинг компьютерный томограф для инсультного центра Акжайыкской ЦРБ. Стоимость проекта 379 млн тенге. Кроме того, был закуплен ангиограф для городской многопрофильной больницы. Аппарат используется для реабилитации больных после инсульта. Как рассказал руководитель управления здравоохранения ЗКО Канат ТОСЕКБАЕВ, в регионе решается вопрос с нехваткой кадров. - В рамках подписанного меморандума с медицинским университетом имени Асфендиярова, приезжают три резидента. Здесь они пройдут обучение и дальше останутся на постоянную работу. В этом году мы ждем порядка 112 специалистов. Из них 45 врачей уже приехали. Сейчас их размещаем. Часть из них поедут в районы, часть будут работать в городе. Остальные до конца года приедут, - отметил Канат ТОСЕКБАЕВ. Выяснилось, что в регион были приглашены три кардиохирурга. Из них один детский, один взрослый и один аритмолог.