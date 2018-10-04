В спорткомплексе «Жайык» Атырауского государственного университета им.Х.Досмухамедова собрались сотни учителей и ветеранов образования. Аким Атырауской области Нурлан Ногаев поздравляя работников сферы образования, отметил их значимый вклад в воспитание подрастающего поколения, огромную ответственность и нелегкий труд, заслуживающий большого уважения. - Глава государства Нурсултан Назарбаев в своих выступлениях отмечает необходимость усиления работы по улучшению качества человеческого капитала по всем аспектам, в том числе и в образовании. На ваших плечах лежит серьезная ноша - это багаж, который вам предначертано донести до своих учеников. С каждым годом ваша работа все сложней, время требует от вас постоянного совершенствования, овладения новыми технологиями и умения донести до ваших учеников все свои знания, - сказал Нурлан Ногаев. Глава региона отметил, что сегодня в регионе проводится большая работа по модернизации материально-технической и методической базы сферы образования, по привлечению, сохранению и поддержке квалифицированных педагогических кадров. Сегодня в образовательную сеть региона входят 194 школы, 328 дошкольных учреждений, 3 вуза, 24 колледжа, где обучаются более 123 тысяч человек и трудятся более 15 тысяч педагогических работников. - Вы выбрали нелегкий, но достойный и благородный труд. Благодаря этому труду сотни тысяч подростков получают знания жизни. Многие из них являются победителями международных и республиканских конкурсов и олимпиад. Это показатель вашего труда, - отметил глава региона. – В свою очередь государство создает все необходимые условия для получения качественного образования. На встрече с педагогическими работниками области была отмечена и важная тема нехватки педагогических кадров. В прошлом году, благодаря поддержке местного бюджета было выделено 222 образовательных гранта, из них 159 по педагогическим специальностям. В 2018 году количество грантов увеличилось до 234. - Такими темпами, мы, через пять-шесть лет сможем решить проблему дефицита квалифицированных кадров. Мы живем в мире постоянной конкуренции. Чтобы успешно развиваться и конкурировать мы должны воспитать достойное и образованное поколение. Во все времена учитель всегда был предан своему делу. Спасибо вам, за ваш каждодневный, необходимый для всех труд. Здоровья вам, благополучия, благодарных учеников, - подчеркнул Нурлан Ногаев. Праздничный концерт в честь работников образования стал кульминацией встречи. Выступление заслуженных артистов и театрализованное шоу не оставило равнодушным присутствующих. В завершении праздника аким области вручил нагрудные знаки «Почетный работник системы образования РК» и «Ы.Алтынсарин» педагогам, кто снискал признательность и уважение среди коллег, учеников и родителей.Камилла МАЛИК