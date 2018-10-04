Как рассказал директор СОШ №40 Максут ГАЛИЕВ, во время большой перемены, в период 11.05-11.15 на третьем этаже школы почувствовался резкий запах газа. - На место были незамедлительно вызваны сотрудники полиции, врачи скорой помощи и все компетентные органы. Из школы эвакуировали свыше 300 детей и работников школы, - рассказал Максут ГАЛИЕВ. Выяснилось, что с места ЧП были госпитализированы пятеро детей и один педагог. По предварительной информации, помощь потребовался ученикам 8 и 11 классов. - Мне только что позвонили со школы и сказали срочно приехать. Дочке стало плохо. Она учится в 9 классе. Сейчас её осматривают в машине скорой. Говорят, отравление. Она вся дрожит, - рассказала мама одной из учениц Гульнар ТАЛЫП. В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что по предварительной информации дети отравились неизвестным веществом. Стоит отметить, что сотрудники полиции оцепили школу. На месте работают кинологи, сотрудники МЧС, МПС. Другие подробности выясняются.Директор школы Максут Галиев