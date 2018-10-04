В Атырау после реконструкции и расширения улицы Владимирского на пересечении с пр.Сатпаева был построен новый, и уже третий по счету правосторонний съезд, который не регламентируется светофором. Кроме того, для беспрепятственного проезда по ул.Владимирского с пр.Сатпаева предусмотрен односторонний съезд между домом быта "Онерпаз" и гостиницей "Казахстан". - Также предусмотрено расширение улицы Владимирского с введением четырех полос до 14 м. На участке от Областного перинатального центра до моста предусмотрено расширение дороги до 15,6 м. Для заезда на мост предусмотрены две дополнительные полосы движения. В настоящее время на ул.Владимирского завершаются работы по дорожной разметке, а также укладке тротуаров, - рассказали в пресс-службе акимата г.Атырау. Отметим, что в связи с реконструкцией и расширением ул.Владимирского на пересечениях улиц Владимирского-Курмангазы, Владимирского-Гумарова, Владимирского Пр.Сатпаева предусмотрены правосторонние съезды, не регламентируемые сигналом светофора.