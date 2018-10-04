Стоимость восьми субботних занятий в месяц: • для школьников 7000 тенге; • для взрослых 8000 тенге; • Intermediate/Upper-intermediate – 9 000 тенге; • Подготовкак IELTS – 12 500 тенге. Акция субботней школы! Первый месяц обучения на 1000 тенге дешевле!

Место проведения занятий: Ул. Жукова, 1 (3 этаж) и 5 мкр. пр. Абулхаир хана, 175 Консультации по телефонам: 8 (7112) 918-018, 8-778-448-45-07 (ул. Жукова), 8 (7112) 30-23-48, 8-7775-261-21-08 (5мкр-н) Следите за новостями центра «Destination» на нашей странице Instagram: destination_kz

Центр «Destination» предлагает новые возможности: теперь вы можете учить английский и по субботам. Этот вариант будет очень удобен для тех, у кого нет возможности заниматься в будние дни. Курсы английского языка в выходной день учитывают стремительный темп жизни и нашу повседневную загруженность. Занятия в выходные дни будут длиться два часа. Таким образом, в месяц вы получите 8 полноценных уроков английского.- Плюс субботних занятий в том, что группы будут небольшие по три-четыре человека. У учеников есть возможность за два часа занятий плотно поработать с преподавателем. Домашнее задание будет дано таким образом, чтобы оно выполнялось ежедневно в течение недели по частям. Особенно это важно для младших школьников. Необходимо, чтобы родители контролировали выполнение домашнего задания в течение недели,- говорит директор языковой школы «Destination» Роман ЛУШАКОВ. - Чтобы записаться на субботние курсы, необходимо прийти в один из двух наших филиалов – на улице Жукова либо в 5 микрорайоне - и сдать тест на уровень английского. Опираясь на ваш уровень, мы подберем для вас группу и можно приступать к учебе. Курсы английского языка выходного дня подразумевают личную заинтересованность. Обучение будет неэффективным, если вы не будете заниматься дома самостоятельно, хотя бы по 15 минут в день.• Возможность совмещать учебу, работу или любую другую деятельность с изучением иностранного языка. • Комфортные условия проведения занятий • Малая численность участников в группе по сравнению со стандартной • Возможность более глубоко закрепить пройденный материал, лучше подготовиться к следующему занятию • Низкая стоимость – бонус за ваше желание учиться в выходной Будьте целеустремленными, следуйте всем рекомендациям вашего преподавателя - и результат не заставит себя долго ждать!