Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал генеральный директор АО "Жайыктеплоэнерго" Мурат БАЙМЕНОВ, на сегодняшний день предприятие заключило договор с РГП "Казгидромет". - При наступлении соответствующих погодных условий синоптики официально проинформируют нас и далее мы будем работать с КСК. Заранее предупреждаем их о том, что планируем дать тепло раньше времени в жилые дома, - рассказал Мурат БАЙМЕНОВ. Стоит отметить, что на сегодняшний день 97 социальных объектов уже подключены к теплу. Это детские сады, учебные заведения и объекты здравоохранения. Также гендиректор АО "ЖТЭ" отметил, что задолженность горожан перед АО "Жайыктеплоэнерго" составляет 300 миллионов тенге и с должниками проводится работа с привлечением судебных исполнителей и сотрудников МПС. - Ежедневно судебные исполнители ходят по домам и доводят до сведения должников, что к ним будут применяться все меры взыскания имеющейся задолженности. Это арест имущества. Налагаются определенные ограничения на недвижимость. Собственник не сможет продать, подарить, обменять квартиру. Также транспортное средство должника будет водворено на штрафстоянку. Если долг будет превышать 45 тысяч тенге, то будет ограничен выезд за пределы страны, - заявил Мурат БАЙМЕНОВ. Выяснилось, что в дома, где живут должники, отопление будет подаваться в последнюю очередь. - Мы по всем домам развесили объявления. Ведь население своими долгами задерживают наши действия. Мы должны сейчас поставщикам. И это не только за газ, у нас есть долги за оборудования, тепловые трубы, запасные части, - рассказал Мурат БАЙМЕНОВ. Стоит отметить, что задолженность АО "Жайыктеплоэнерго" перед газовиками на сегодняшний день составляет 286 миллионов тенге.