О печальном известии «Мисс Атырау — 2015» сообщила на своей официальной странице в социальных сетях. По словам девушки, болезнь начала прогрессировать в 2017 году. — Я проходила обследование из-за боли в животе, и узнала, что у меня огромное образование в области живота. В душе я уже поняла и приняла, что путь к выздоровлению будет нелегким. Со временем стало тяжело дышать, ходить, двигаться. Сделали операцию. Только после операции узнала, что у меня злокачественная опухоль. Диагноз: рак (саркома). Известие это было жутким, очень тяжелым, и я, как, наверное, любой бы человек, плакала весь день. Мне было жаль себя, было страшно, я не знала что будет дальше, — делится со своими подписчиками Гаухар. По словам «Мисс Атырау-2015», после операции врачи порекомендовали ей пройти курс лучевой терапии за рубежом, сразу исключив химиотерапию. Однако, из-за отсутствия средств на лечение, девушка оставила так, как есть. Спустя 10 месяцев болезнь вернулась, 24 августа текущего года Гуахар прооперировали во второй раз. Родные девушки обращалиcm к онкологу Президентской клиники и к другим сильнейшим специалистам Казахстана, в итоге медики единогласно посоветовали лететь либо в Израиль, либо в Южную Корею. Для поездки в Южную Корею Гаухар необходимо 30 тысяч долларов, в эту сумму входит переводчик, перелеты, гостиница, диагностика, операция, медикаменты. — Я всегда была сильной и не просила никого о помощи. Работала со школьных лет, чтобы помочь семье. Училась в университете и одновременно работала, чтобы быть способной оплатить свою учебу. Сейчас впервые прошу о помощи, так как вижу, что одной силы воли недостаточно, чтобы победить эту болезнь. Мне всего 20 лет и я хочу прожить длинную, здоровую и счастливую жизнь. Если среди вас, моих подписчиков, есть добрые сердца, помогите мне пожалуйста собрать эту сумму. Времени немного, — обратилась девушка к своим подписчикам. Если вы желаете помочь девушке победить болезнь, просим оказать материальную помощь по следующим реквизитам: Номер карты (Kaspi Gold): 5169 4931 0740 2441 ИИН: 980418450761 Отметим, что в 2015 году Гаухар Касаева завоевала титул «Мисс Атырау» будучи студенткой Атырауского инженерно-гуманитарного института.